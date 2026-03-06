Το περιοδικό TIME επιτίθεται με αιχμηρό τρόπο στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παραφράζοντας το γνωστό προεκλογικό του σύνθημα με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο νέο του εξώφυλλο, το ιστορικό περιοδικό παρουσιάζει τη φράση «Make Iran Great Again», μια σαφή παραλλαγή του «Make America Great Again» που είχε υιοθετήσει ο Τραμπ και με το οποίο επανεκλέγη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

TIME’s new cover: Trump’s war. After a strike that killed Iran’s supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next. Read it here: https://t.co/lFiFz9y5L9 pic.twitter.com/imIIEuVFPA — TIME (@TIME) March 5, 2026

Αν και το TIME έχει μακρά παράδοση σε ευρηματικά εξώφυλλα, η συγκεκριμένη έκδοση θεωρείται ιδιαίτερα αιχμηρή, καθώς αποτυπώνει τη «νέα εποχή» της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ από τη στιγμή που επέστρεψε στην εξουσία.

Το μήνυμα του εξωφύλλου

Η εικόνα απεικονίζει οκτώ κόκκινα καπέλα, ένα για κάθε χώρα που, σύμφωνα με το περιοδικό ο Τραμπ «θέλει να ξανακάνει μεγάλη». Εκτός από το Ιράν, περιλαμβάνονται η Σομαλία, το Ιράκ, η Υεμένη, η Συρία, το Εκουαδόρ, η Βενεζουέλα και η Νιγηρία.

Το εξώφυλλο σχολιάζει δηκτικά την ιδέα ότι για να «μεγαλώσουν ξανά» αυτές οι χώρες, απαιτείται πρώτα η αποδόμηση των υφιστάμενων δομών τους από το καθεστώς της Τεχεράνης έως την επιρροή του Άσαντ αποτυπώνοντας έτσι την έννοια του «Δημιουργικού Χάους».

Τέλος, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε δεσμευθεί να βάλει τέλος στους πολέμους και όχι να ξεκινήσει νέους. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το TIME, έχει προχωρήσει σε ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων με ολοένα και πιο εντυπωσιακούς ρυθμούς, κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει πράξει.

