Αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ιρανικές αρχές φέρονται να εκτέλεσαν τον στρατηγό Ισμαήλ Καανί, κατηγορώντας τον ως πράκτορα της Μοσάντ.

Όπως ανέφερε η ιστοσελίδα The National, επικαλούμενη ανεπιβεβαίωτες πηγές, ο στρατηγός Καανί, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και της δύναμης Quds, κατηγορήθηκε για κατασκοπία και εκτελέστηκε.

Το όνομά του ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά από δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Μοσάντ γνώριζε τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τη στιγμή της επίθεσης που οδήγησε στον θάνατό του.

Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του protothema.gr, φήμες ήθελαν τον Καανί να είναι εκείνος που έστειλε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου φωτογραφία του νεκρού Χαμενεΐ, προκειμένου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.

Ο Καανί διαδέχθηκε τον Κασέμ Σολεϊμανί μετά τον θάνατό του και απολάμβανε της απόλυτης εμπιστοσύνης του Χαμενεΐ. Από την ημέρα του διορισμού του, ωστόσο, είχε επιβιώσει επανειλημμένα από επιχειρήσεις που αποδίδονταν στη Μοσάντ.

Οι επιθέσεις και οι διαφυγές

Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν όταν, ως απεσταλμένος του Ιράν, παρείχε στη Χεζμπολάχ τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των IDF. Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με αναφορές, κάποιος φέρεται να έκανε χειραψία με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, μεταφέροντάς του ουσία που τον μετέτρεψε σε «πομπό». Ο Νασράλα και ο διάδοχός του Σαφιεντίν σκοτώθηκαν σε επίθεση εξαιρετικής ακρίβειας, ενώ ο Καανί θεωρήθηκε αρχικά νεκρός, προτού διαπιστωθεί ότι είχε διαφύγει «στο παρά ένα».

Μετά από εκείνο το περιστατικό, ο Καανί φέρεται να τέθηκε υπό ανάκριση στην Τεχεράνη ως ύποπτος. Η διαδικασία φέρεται να ολοκληρώθηκε όταν ο στρατηγός κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακού επεισοδίου.

Αφού ολοκλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, μια εσωτερική «εκκαθάριση» αμφισβητιών στους Φρουρούς της Επανάστασης, ο Καανί επανήλθε στο προσκήνιο. Τον Ιούλιο του 2024, λέγεται ότι συναντήθηκε με τον Ισμαήλ Χανίγιε τον τότε αρχηγό της Χαμάς σε άκρως απόρρητη τοποθεσία στο κέντρο της Τεχεράνης. Μετά από λίγο καιρό, οι Ισραηλινοί φέρονται να ανατίναξαν το σημείο όπου κρυβόταν ο Χανίγιε με τον Καανί να διαφεύγει ξανά «για λίγο».

Κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, επέζησε εκ νέου από τις ισραηλινές επιθέσεις, στις οποίες σκοτώθηκε μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, απουσίαζε ή είχε μόλις αποχωρήσει από το γραφείο του Χαμενεΐ όταν οι Ισραηλινοί έπληξαν το σημείο με 30 βόμβες ακριβείας, σκοτώνοντας όλους τους παρευρισκόμενους.

Τέλος, οι φήμες θέλουν τον άνθρωπο που τράβηξε τη φωτογραφία της σορού του ανώτατου ηγέτη μέσα στα συντρίμμια να ήταν υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν .

