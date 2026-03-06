Αναφορές από το Ιράν κάνουν τον γύρο των social media, υποστηρίζοντας ότι αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και της Μπασίτζ (της εθελοντικής παραστρατιωτικής οργάνωσης η οποία λειτουργεί ως υποστηρικτικός βραχίονας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης) μεταμφιέζονται σε γυναίκες για να αποφύγουν να γίνουν στόχοι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Οι αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν αλλά και της Μπασίτζ εμφανίζονται με καλυμμένα πρόσωπα και σώμα, φορώντας πάνω από τα παντελόνια ρούχα που παραπέμπουν σε γυναικεία ένδυση, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, για να γλιτώσουν από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις καθώς αύριο Σάββτο (07.03.2026) συμπληρώνεται μία βδομάδα πολέμου στο Ιράν.

Reports from Iran say officers from the Basij and the Revolutionary Guards are disguising themselves as women to evade being targeted. pic.twitter.com/Zo6i6pCiyN — Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026

Η πληροφορία αυτή δεν έχει διασταυρωθεί, καθώς η πρόσβαση στα social media και στο διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει περιορισμένη, γεγονός που δυσχεραίνει την επιβεβαίωση των αναφορών.

🤣 IS BEING “TRANS” SUDDENLY NO LONGER HARAM? Basij commander Yasser Lafouti seen in Astaneh Ashrafieh dressing as a woman. pic.twitter.com/1Kk3etXOL1 — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 6, 2026

Μέχρι στιγμής, η είδηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και σχόλια στα social media.