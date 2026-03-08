Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχίσει να συνδέεται με την ηγεσία του Ιράν, δήλωσε μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών του Ιράν, ο Hosseinali Eshkevari, προσθέτοντας ότι ο νέος ηγέτης έχει ήδη επιλεγεί και σύντομα θα ανακοινωθεί επίσημα.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, επιλέχθηκε το πρόσωπο που θα συνεχίσει τον δρόμο του Ιμάμη Χομεϊνί και του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ. Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε και θα ανακοινωθεί σύντομα», ανέφερε ο Eshkevari σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο γιος του, Μοτζτάμπα, θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους διαδόχους, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον έχει χαρακτηρίσει «απαράδεκτο».