Η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της Δευτέρας (28/4) για τα Play-Offs της διοργάνωσης.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια (21:45), που θα διεξαχθεί στη Roig Arena, ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Από την άλλη πλευρά, στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό (21:00), που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τη διαιτησία θα αναλάβουν οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Γιάκουμπ Ζαμόισκι (Πολωνία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).