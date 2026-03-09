Μαχητικά της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας RAF κατέρριψαν και αναχαίτισαν drones που κατευθύνονταν προς την Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Βρετανία συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, μαχητικά της RAF Typhoon πραγματοποίησαν στρατιωτική δράση για την υπεράσπιση της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μάλιστα το υπουργείο Άμυνας έδωσε και βίντεο με την κατάρριψη drone σε ανάρτηση στο Χ.

An update on UK operations in the Middle East, 09 March 2026. pic.twitter.com/dXbvxEn1iT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2026

Τα μαχητικά κατάφεραν να καταρρίψουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος «υπερασπίζοντας την Ιορδανία» και να αναχαιτίσουν ένα drone που κατευθυνόταν προς το Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο.

Αμυντικές αεροπορικές αποστολές πραγματοποιούνται επίσης για την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Να σημειωθεί ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ έχει αλλάξει στάση και πλέον άναψε το «πράσινο φως» τις αμυντικές ενέργειες εναντίον των ιρανικών πυραύλων και drones.