Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα θεωρούσε την ενδεχόμενη ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε ανώτατο ηγέτη του Ιράν ως ένα «απαράδεκτο» αποτέλεσμα.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», ανέφερε ο Τραμπ σε δηλώσεις του στο Axios την Πέμπτη.

Πέρα από αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος ηγέτη που θα ήθελε να δει στη χώρα. Σε συνέντευξή του στο CNN την Παρασκευή, σημείωσε ότι δεν τον απασχολεί αν το Ιράν εξελιχθεί σε δημοκρατικό κράτος.

«Λέω ότι πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και σωστός. Να κάνει εξαιρετική δουλειά. Να αντιμετωπίζει καλά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς και τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής – όλες είναι εταίροι μας», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα δεχόταν το ενδεχόμενο να υπάρχει θρησκευτικός ηγέτης στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, μπορεί και ναι. Εξαρτάται από το ποιος είναι το άτομο. Δεν έχω πρόβλημα με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Συνεργάζομαι με πολλούς και είναι φανταστικοί».

Αντίδραση από το Ισραήλ

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε την Κυριακή ότι θα στοχοποιήσει όποιον διαδεχθεί τον εκλιπόντα Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας πως «το μακρύ χέρι του Κράτους του Ισραήλ θα συνεχίσει να καταδιώκει τον διάδοχο και οποιονδήποτε επιχειρήσει να τον διορίσει».

«Αμφιβάλλω ότι ο ιρανικός λαός θέλει να αντικαταστήσει έναν Αγιατολάχ με έναν άλλο Αγιατολάχ», ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN την Κυριακή.