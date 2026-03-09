Ένα νέο βίντεο από το Ιράν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, καθώς φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επίθεση στο σχολείο όπου έχασαν τη ζωή τους δεκάδες κοριτσάκια.

BREAKING: New footage shows a U.S. Tomahawk missile hitting an IRGC site in Minab, Iran, on Feb. 28—confirming the U.S. strike. Smoke is already rising near the girls’ school where about 175 people, many children, were killed. Source: @Easybakeovensz pic.twitter.com/A620Z5lmav — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Στο υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρεται να καταγράφεται η εκτόξευση ενός αμερικανικού πυραύλου Tomahawk, ο οποίος πλήττει εγκατάσταση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στη Μιναμπ του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βίντεο αποτελεί την πρώτη επιβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έπληξαν την περιοχή, γεγονός που ανατρέπει προηγούμενους ισχυρισμούς για τα αίτια της επίθεσης.

Στις εικόνες διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται κοντά στο σχολείο θηλέων, όπου αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 175 άνθρωποι, εντείνοντας τις συζητήσεις για τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας.