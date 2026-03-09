Την πρώτη σοβαρή διαφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ καταγράφει το Axios, με αφορμή τις αντιρρήσεις της Ουάσινγκτον για το πλήγμα σε δεξαμενές πετρελαίου στην Τεχεράνη το Σάββατο (7/3).

Drains across the Iranian capital Tehran are continuing to explode after earlier Israeli and US strikes on oil depots and infrastructure. Medical experts are warning the toxic smoke and runoff has increased the risk of deadly illnesses, including cancer. pic.twitter.com/yJxbH8WDju — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 9, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο, έναν Ισραηλινό αξιωματούχο και ακόμη μία πηγή, οι ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχία ότι επιθέσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται και από απλούς πολίτες ενδέχεται να έχουν τα αντίθετα στρατηγικά αποτελέσματα. Όπως εκτιμάται, μπορεί να οδηγήσουν σε συσπείρωση της ιρανικής κοινωνίας γύρω από το καθεστώς, αλλά και να προκαλέσουν άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από μεγάλη απόσταση και πυκνό καπνό να καλύπτει τμήματα της ιρανικής πρωτεύουσας. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) υποστήριξε ότι οι εγκαταστάσεις καυσίμων χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την τροφοδοσία διαφόρων καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικές δομές.

The oil is flowing into the sewers and the streets are on fire in Tehran pic.twitter.com/00vKSORe5D — Conflict Radar (@Conflict_Radar) March 7, 2026

Όπως αναφέρει το Axios, οι IDF είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων τον αμερικανικό στρατό για την επιχείρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον αιφνιδιάστηκε από την έκταση των επιθέσεων. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ενώ Ισραηλινός αξιωματούχος περιέγραψε το μήνυμα που έλαβε το Ισραήλ από τις ΗΠΑ ως ένα έντονο «WTF», δηλαδή «τι στο καλό κάνετε;».

Παρότι οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν αποτελούν μονάδες παραγωγής πετρελαίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι εικόνες από τις φλεγόμενες δεξαμενές θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία στις αγορές ενέργειας και να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των τιμών.

«Ο πρόεδρος δεν είδε θετικά την επίθεση. Θέλει να προστατεύσει το πετρέλαιο, όχι να το δει να καίγεται. Επιπλέον, τέτοιες εικόνες θυμίζουν στον κόσμο τις υψηλές τιμές της βενζίνης», δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.