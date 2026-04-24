Οι χώρες της G7 επανέλαβαν σήμερα τη δέσμευσή τους στον κρίσιμο ρόλο της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (TNP), λίγες ημέρες πριν από τη διάσκεψη αναθεώρησής της. Παράλληλα, εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαδραματίσουν σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή ασφάλεια.

“Ανησυχούμε για τη σημαντική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των πυρηνικών οπλοστασίων της Κίνας και της Ρωσίας. Συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των κινδύνων πρέπει να εφαρμοστούν”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας Διευθυντών της G7 για τη Μη Διάδοση, που απαρτίζεται από τους διπλωμάτες αρμόδιους για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η δήλωση αυτή εκδόθηκε λίγο πριν από την έναρξη της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη από τη Δευτέρα και θα διαρκέσει έναν μήνα. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για το μέλλον του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Μέσα σε ένα κλίμα αυξανόμενης διεθνούς έντασης, που επιτείνεται από τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, οι χώρες της G7 δηλώνουν ότι δεσμεύονται “να εργαστούν με όλα τα κράτη συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για να διασφαλίσουν την επιτυχία της Διάσκεψης αναθεώρησης του 2026 και να επιδιώξουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για τα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του καθεστώτος της TNP στους τρεις πυλώνες της”, δηλαδή τον αφοπλισμό, τη μη διάδοση και την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

“Ενθαρρύνουμε θερμά τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να εργάζονται για την πολυμερή στρατηγική σταθερότητα”, προστίθεται στην ανακοίνωση της G7, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεργασία και διάλογο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Η στάση του Τραμπ και οι προκλήσεις της διάσκεψης

Ο Τραμπ, γνωστός για τη δυσπιστία του απέναντι στις μεγάλες πολυμερείς συνθήκες, έχει ζητήσει τη σύναψη μιας νέας τριμερούς πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας. Παράλληλα, έχει απειλήσει με επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, κατηγορώντας το Πεκίνο ότι διεξάγει μυστικές δοκιμές.

Η διάσκεψη αναθεώρησης αναμένεται να διαρκέσει έναν μήνα, με στόχο την επίτευξη συναίνεσης για τη διατήρηση της TNP ως θεμελιώδους εργαλείου διεθνούς ασφάλειας. Ωστόσο, στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, τα 191 κράτη-μέλη της Συνθήκης δεν κατάφεραν να υιοθετήσουν κοινό τελικό κείμενο — μια δυσκολία που, σύμφωνα με τους παρατηρητές, ενδέχεται να επαναληφθεί.