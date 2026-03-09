Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να δολοφονήσει τον νέο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Μιλώντας ανώνυμα στην The Wall Street Journal, πρώην και νυν αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν είναι ευχαριστημένος με την επιλογή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στη New York Post ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του Χαμενεΐ για την ηγεσία του Ιράν, αφού προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει τον διορισμό του «απαράδεκτο».

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θέλει να έχει λόγο στην επιλογή του ηγέτη για το Ιράν μετά την «άνευ όρων παράδοσή» του.

«Δεν περνάω όλα αυτά για να καταλήξουμε με έναν ακόμη Χαμενεΐ», δήλωσε ο Τραμπ στο περιοδικό Time την περασμένη εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η WSJ, το Ισραήλ πιθανώς θα εκτελέσει μια επιχείρηση με στόχο την εξόντωση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανακηρύχθηκε στη θέση αυτή την Κυριακή, σύμφωνα με έναν νυν και έναν πρώην Αμερικανό αξιωματούχο. Οι ίδιοι σημείωσαν ότι το Ισραήλ έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις στοχοποίησης της ιρανικής ηγεσίας.

Ερωτηθείς πρόσφατα στο CNN αν ο Χαμενεΐ αποτελεί στόχο του Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σαάρ,απάντησε: «Θα πρέπει να περιμένετε και να δείτε».