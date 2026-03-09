Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις προξενικές τους υπηρεσίες στη νότια Τουρκία και κάλεσαν το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό να εγκαταλείψει την περιοχή, «εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως αναφέρεται, στις 9 Μαρτίου 2026 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, να αποχωρήσουν από το Γενικό Προξενείο στα Άδανα λόγω αυξημένων κινδύνων για την ασφάλεια.

Η ίδια ανακοίνωση επισημαίνει ότι το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα έχει αναστείλει όλες τις υπηρεσίες του, χωρίς να διευκρινίζεται η διάρκεια της αναστολής.