Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξαπλώνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας, η Ουκρανία απέστειλε drones αναχαίτισης και ομάδα ειδικών στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), με στόχο την προστασία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

Την πληροφορία αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στους New York Times, σημειώνοντας ότι το σχετικό αίτημα προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ υπέβαλαν το αίτημα την Πέμπτη (5/3) και η ουκρανική ομάδα αναχώρησε την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η αποστολή αναμένεται να φτάσει σύντομα στη Μέση Ανατολή για να αναλάβει καθήκοντα υποστήριξης.

«Αντιδράσαμε αμέσως», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή, ταξιδεύοντας με τρένο από την ανατολική Ουκρανία προς το Κίεβο. «Είπα: ναι, φυσικά, θα στείλουμε τους ειδικούς μας».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν πράγματι βοήθεια από την Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβεβαίωσης της συνεργασίας.

Η τεχνογνωσία των ουκρανικών drones

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να μετατοπίσει την παγκόσμια προσοχή μακριά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, δίνει στο Κίεβο την ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνολογία που έχει αναπτύξει στον τομέα των drones κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Η ουκρανική πλευρά έχει προσφερθεί να βοηθήσει τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή να αντιμετωπίσουν τα drones επίθεσης ιρανικής σχεδίασης, τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Διπλωματικές ισορροπίες

Το Κίεβο επιδιώκει, παράλληλα, να ενισχύσει τη θέση του στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις κινήσεις αυτές, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σύνθετες και ευαίσθητες, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εκ νέου ότι θεωρεί τον Ζελένσκι περισσότερο εμπόδιο σε μια συμφωνία ειρήνης από ό,τι τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει πιο ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.