Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι έτοιμη να προβάλλει στρατιωτική ισχύ με μεγαλύτερο δυναμισμό, καθώς δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά σε μια διεθνή τάξη που διέπεται από κανόνες. Παράλληλα, πρέπει να επανεξετάσει εάν οι θεσμοί και τα συστήματά της ενισχύουν ή υπονομεύουν την αξιοπιστία της, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πάντα θα υπερασπιζόμαστε και θα στηρίζουμε το εκ κανόνων διεπόμενο σύστημα για του οποίου την οικοδόμηση συμβάλαμε μαζί με τους συμμάχους μας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε σε αυτό ως μοναδικό τρόπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας ή να θεωρούμε ότι οι κανόνες του θα μας προστατεύσουν από τις σύνθετες απειλές που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά τη συνάντησή της με τους πρεσβευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη για έναν ειλικρινή απολογισμό των ευρωπαϊκών δομών και διαδικασιών. «Χρειαζόμαστε επειγόντως να σκεφτούμε αν το δόγμα μας, οι θεσμοί μας και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων – όλα σχεδιασμένα με βάση έναν μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας – έχουν συμβαδίσει με την ταχύτητα των αλλαγών γύρω μας», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Αν το σύστημα που χτίζουμε – με όλες τις καλοπροαίρετες επιδιώξεις για συναίνεση και συμβιβασμό – είναι περισσότερο βοήθεια παρά εμπόδιο για την αξιοπρέπειά μας ως γεωπολιτικού παίκτη».

Τέλος, η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας στον πόλεμό της με τη Ρωσία, ανεξάρτητα από τις διεθνείς εξελίξεις, διαβεβαιώνοντας πως η Ένωση θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τη χρηματοδότηση της χώρας.