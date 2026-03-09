Ένα ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη αλ Μάαμεερ του Μπαχρέιν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα κρατικού μέσου ενημέρωσης. Η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Babco ανακοίνωσε ότι επικαλείται ανωτέρα βία μετά «την πρόσφατη επίθεση εναντίον του συγκροτήματός της διύλισης».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν, «πυρκαγιά ξέσπασε μετά την ιρανική επίθεση με στόχο την εγκατάσταση στην αλ Μάαμεερ». Έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Οι αρχές της χώρας «έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς», όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του πρακτορείου στην πλατφόρμα Χ.

Η Babco επιβεβαίωσε ότι κηρύσσει «κατάσταση ανωτέρας βίας», η οποία την προστατεύει από κυρώσεις και πιθανές παραβιάσεις συμβολαίων, ύστερα από «την πρόσφατη επίθεση στο διυλιστήριο της», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ομίλου.