Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) δέχθηκαν σήμερα αρκετές χώρες του Κόλπου, προκαλώντας νεκρούς και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε δύο θανάτους και πλήγματα σε δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιό του, ενώ το Μπαχρέιν έκανε λόγο για ζημιές σε σταθμό αφαλάτωσης.

Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εκτελώντας το καθήκον τους. Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας είχε αναφέρει δύο επιθέσεις με drones και πυραύλους, η πρώτη εκ των οποίων στόχευσε «ζωτικής σημασίας υποδομή» στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ μετέδωσε ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε στο αεροδρόμιο τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν «σοβαροί τραυματισμοί».

Επιθέσεις και στο Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν, οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν το πρωί, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια πυραύλων. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, σταθμός αφαλάτωσης επλήγη από ιρανική επίθεση με drones. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η επίθεση «δεν επηρέασε τα αποθέματα νερού ή τις δυνατότητες του δικτύου».

Χθες, το Ιράν είχε δηλώσει ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση Ζουφάιρ, υποστηρίζοντας πως αυτή είχε χρησιμοποιηθεί για επίθεση εναντίον ιρανικού εργοστασίου αφαλάτωσης.

Αναχαίτιση drones στη Σαουδική Αραβία

Το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 33 drones χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές. Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε μέσω Χ ότι «μια επίθεση με στόχο διπλωματική συνοικία του Ριάντ απετράπη», πέντε ημέρες μετά το πλήγμα που δέχθηκε η αμερικανική πρεσβεία στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Ριάντ και τα περίχωρά του στοχοθετήθηκαν νωρίς το πρωί από 26 drones, ενώ μια άλλη επίθεση έπληξε το πετρελαϊκό κοίτασμα της Σεϊμπάχ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Προειδοποίηση από την Τεχεράνη

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι το Ιράν «θα αναγκαστεί να απαντήσει» εάν γειτονικές χώρες επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για επιθέσεις εναντίον του.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, τα ιρανικά πλήγματα στις χώρες του Κόλπου έχουν προκαλέσει τον θάνατο 16 ανθρώπων, ανάμεσά τους οκτώ άμαχοι, από την έναρξη του πολέμου.

Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αντιμετωπίζουν «νέα επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας στο Χ. Το Σάββατο, παρόμοιες επιθέσεις είχαν προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου στο Ντουμπάι, ο οποίος σκοτώθηκε από θραύσματα drone.