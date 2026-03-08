Ισραήλ και Λίβανος βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), τουλάχιστον 19 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή επίθεση σε τριώροφο κτίριο στο χωριό Σιρ ελ Γκαρμπίγιε, στο νότιο Λίβανο.

Η έκθεση του NNA αναφέρει ότι οι ομάδες πολιτικής προστασίας και διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την απομάκρυνση των ερειπίων και την ανάσυρση των σορών. Οι εικόνες από το σημείο καταδεικνύουν την ένταση των πληγμάτων και τη σοβαρότητα της καταστροφής.

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για μια από τις πιο φονικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών στο νότιο Λίβανο.

Israeli airstrikes hit Seer in southern Lebanon. Reports claim 20 dead. Guess the enemy’s “victories” don’t come with a price tag. pic.twitter.com/BBf4VzcGkQ — Jabotinsky Jew (@CrazyVideosOnly) March 8, 2026