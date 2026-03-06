Ένα συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα, στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου. Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η εκπομπή Livenews, κατά τη διάρκεια της κάλυψης από το συνεργείο του Mega, που βρισκόταν σε Ισραηλινό έδαφος, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ένα βλήμα έπεσε πολύ κοντά στον δημοσιογράφο και τον κάμερα μαν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ακούστηκε ένας συριγμός και έτσι προσπάθησαν να βρουν κάποιο μέρος να καλυφθούν για να προστατευτούν.

Όπως περιέγραψαν, το βλήμα πρέπει να έπεσε γύρω στα 100 μέτρα.