Ο απολογισμός των συνεχιζόμενων ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου από τη Δευτέρα ανέρχεται σε 217 νεκρούς και 798 τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ένας προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου, που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ, έκανε λόγο για 123 νεκρούς και 683 τραυματίες.

Ο Λίβανος ενεπλάκη τη Δευτέρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν, καθώς η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μία επίθεση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο απάντησε με μια εκστρατεία μαζικών πληγμάτων.