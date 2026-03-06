Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης στόχος ήταν το Τελ Αβίβ, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Χάιφα.

Διαβάστε ακόμα: Λίβανος: Στους 217 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα

Από το πρωί και πριν από λίγο οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ηχούν στο Τελ Αβίβ. Στον ουρανό φαίνεται η αντιαεροπορική άμυνα να αναχαιτίζει ιρανικά drones ή πυραύλους.

Το Ιράν χτυπά για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε μέρες το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Hilton στο Μπαχρέιν, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες.

Η Βηρυτός δέχεται ανηλεείς βομβαρδισμούς από την Ισραηλινή αεροπορία. Στο Ιράν στόχοι πλήττονται από το Βορρά μέχρι το Νότο, περισσότερο η Τεχεράνη, με σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους.

Η βεντάλια του πολέμου έχει πλέον ανοίξει πέρα από κάθε κόκκινη γραμμή.

﻿</p><p>

«Ο πόλεμος περνάει στην πιο σκληρή φάση του», λένε οι ΗΠΑ

Η αντεπίθεση του Ιράν φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από ότι προέβλεπαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί.

Η Ουάσιγκτον και το αμερικανικό Πεντάγωνο λένε πως ο πόλεμος περνά σε νέα, πιο σκληρή φάση, καθώς όλες οι χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν εμπλακεί.

﻿</p><p>

Στη Βηρυτό οι νεκροί ξεπερνούν τους 100. Συνοικίες ισοπεδώνονται, εκεί όπου το Ισραήλ λέει ότι χτυπά κρησφύγετα της φιλο-ιρανικής Χεσμπολάχ. Χερσαίες δυνάμεις ετοιμάζονται να καταλάβουν μία ζώνη, 30 χιλιόμετρα στο εσωτερικό του Λιβάνου.

Βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA στον Λίβανο

﻿</p><p>

«Πράσινο φως» από τον Τραμπ για εισβολή των Κούρδων στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα υποστηρίξει επιχειρήσεις των Κούρδων του Ιράκ σε ιρανικό έδαφος. Αναλυτές εκτιμούν πως οι κουρδικές ένοπλες ομάδες και η πολιτοφυλακή, με τις ευλογίες του Λευκού Οίκου ίσως αποτελέσουν τη «Μπότα στο έδαφος» τη χερσαία επιχείρηση εισβολής στο Ιράν.

﻿</p><p>

Με 50 μαχητικά και 100 βόμβες σκότωσαν τον Χαμενεΐ

Πριν από λίγες ώρες ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα το συγκλονιστικό βίντεο με την καταστροφή του καταφύγιου του Ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Εκεί και έτσι σκότωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεί. 50 μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν περίπου 100 βόμβες.

Εικόνες που κατέγραψε το MEGA στην πρώτη γραμμή του πολέμου