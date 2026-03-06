Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ένα «άλλο» πλοίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ , μετά από πλήγμα που δέχθηκε από drone, κατά την έβδομη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τον τύπο του πλοίου ή την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που φέρεται να το έπληξε.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού ανέφερε ότι ιρανικές δυνάμεις στοχοποίησαν ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο, το οποίο «φλέγεται» στον Κόλπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος ή το μέγεθος των ζημιών.