Ένας οδηγός σκοτώθηκε στο Ντουμπάι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όταν συντρίμμια από αναχαιτισμένο βλήμα έπεσαν στο όχημά του, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών του εμιράτου του Κόλπου.

«Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι συντρίμμια προερχόμενα από μια αναχαίτιση στον αέρα έπεσαν πάνω σε όχημα στην περιφέρεια Αλ-Μπάρσα, προκαλώντας τον θάνατο ενός ασιάτη οδηγού», ανέφεραν οι αρχές, σημειώνοντας ότι στη χώρα εργάζεται μεγάλος αριθμός ασιατών πολιτών.

Πλήγματα σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Την ίδια ώρα, αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στοχοθέτησαν αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη, πραγματοποιώντας την πρώτη γνωστή επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Μια αποθήκη πετρελαίου στη νότια Τεχεράνη στοχοθετήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι οι εγκαταστάσεις του κύριου διυλιστηρίου της Τεχεράνης «δεν υπέστησαν ζημιές κατά τις επιθέσεις».

Εκκένωση στα νότια προάστια της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους τελευταίους κατοίκους που παραμένουν στα νότια προάστια της Βηρυτού να εκκενώσουν «αμέσως» την περιοχή, ενόψει νέων επιχειρήσεων εναντίον του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού, ιδιαίτερα προς αυτούς που δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί από τη ζώνη. Το επαναλαμβάνουμε: σώστε τη ζωή σας και εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στα αραβικά ο συνταγματάρχης Αβισάι Αντράι, εκπρόσωπος του στρατού.

Στην ίδια ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι τρομοκρατικές δραστηριότητες που διεξάγονται από τη Χεζμπολάχ στα προάστια υποχρεώνουν τις Αμυντικές Δυνάμεις να δράσουν με ισχύ» και περιέλαβε χάρτη της περιοχής.

Αποχώρηση Ιρανών διπλωματών από τον Λίβανο

Περισσότεροι από 150 Ιρανοί πολίτες, μεταξύ αυτών διπλωμάτες και οι οικογένειές τους, αναχώρησαν από τον Λίβανο, σύμφωνα με πηγή των λιβανικών δυνάμεων ασφαλείας που μίλησε στο Ρόιτερς. Η αποχώρηση έγινε μετά από απειλές των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κατά εκπροσώπων του Ιράν και πλήγματα κοντά στην πρεσβεία του στη Βηρυτό.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι Ιρανοί μεταβαίνουν αεροπορικώς στη Ρωσία με ρωσικό αεροσκάφος, ενώ άλλοι 20 είχαν αναχωρήσει την Παρασκευή, μετά την έναρξη ενός νέου πολέμου ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ.

Πηγή στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό. Χθες, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχή κοντά στην πρεσβεία, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την αναχώρηση των Ιρανών διπλωματών, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας.

Ωστόσο, πηγές με γνώση των κυβερνητικών συζητήσεων ανέφεραν ότι οι λιβανικές αρχές σχεδίαζαν να κινηθούν εναντίον Ιρανών διπλωματών, με προθέσεις απέλασης. Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν όσοι έφυγαν το έπραξαν για λόγους ασφαλείας ή κατόπιν απέλασης.

Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι στον Λίβανο

Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων. «Ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων εκτοπισμένων έφθασε τις 454.000, από τους οποίους περισσότεροι από 110.000 έχουν καταφύγει σε κέντρα φιλοξενίας», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων Χανίν Σάγεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.