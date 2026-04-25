Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, από την ημέρα που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν το Προεδρικό Μέγαρο – επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του – ο Χαμενεΐ παραμένει σε καταφύγιο, τραυματισμένος σοβαρά.

Από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του. Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σε συνδυασμό με τα τραύματα που φέρει στο πρόσωπο και στο σώμα, φαίνεται να τον έχουν «καθηλώσει» σε μυστική τοποθεσία, προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός του από ισραηλινές ή αμερικανικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χείλη, γεγονός που δυσχεραίνει την ομιλία του. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι σχεδιάζεται να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση για αποκατάσταση.

Μέχρι σήμερα έχει ήδη περάσει από ένα χειρουργείο στο χέρι και τρία στο πόδι, ενώ αναμένεται νέα επέμβαση για την τοποθέτηση προσθετικού μέλους. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν – ο οποίος είναι και καρδιοχειρουργός – μαζί με τον υπουργό Υγείας του Ιράν, έχουν αναλάβει προσωπικά τη φροντίδα του ανώτατου ηγέτη.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, λόγω της παραμονής του στο καταφύγιο και της απομόνωσής του από κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχει αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του σε Ιρανούς στρατηγούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της διοίκησης.