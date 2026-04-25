Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από ανατολικές 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-04-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως τα δυτικά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός.Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-04-2026

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια απο δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί ασθενείς αλλά στα βορειοανατολικά από το βράδυ θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.