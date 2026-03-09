Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η απόφαση για το πότε θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα ληφθεί «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στους Times of Israel, ο κ. Τραμπ επισήμανε ότι ο κ. Νετανιάχου θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινής στρατηγικής προσέγγισης.