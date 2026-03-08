Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Σάββατο ότι το Ιράν φέρει την ευθύνη για τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ, αμφισβητώντας την «ακρίβεια» των επιθέσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Με βάση όσα έχω δει, αυτό έχει γίνει από το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, επαναλαμβάνοντας τις αιχμές του κατά της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο βομβαρδισμός του σχολείου ενδέχεται να οφείλεται σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την προέλευση της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ έχουν αναλάβει την ευθύνη για το συγκεκριμένο πλήγμα, ενώ οι επίσημες αντιδράσεις παραμένουν περιορισμένες.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 150 μαθητές σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε το σχολείο τους.