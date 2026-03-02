Ο φετινός χειμώνας στην Ουκρανία δεν ήταν απλώς ένας ακόμη δύσκολος κύκλος πολέμου. Ήταν μια περίοδος συστηματικής πίεσης με στόχο την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω της πλατφόρμας X, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια των τριών χειμερινών μηνών 738 πυραύλους, περισσότερες από 14.670 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και σχεδόν 19.000 επιθετικά drones εναντίον ουκρανικών στόχων.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν απλώς στατιστική καταγραφή. Περιγράφουν την ένταση μιας στρατηγικής που επικεντρώνεται στην εξάντληση της κοινωνίας και στην καταστροφή κρίσιμων υποδομών. Ο κύριος στόχος, σύμφωνα με το Κίεβο, ήταν το ενεργειακό σύστημα της χώρας, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα και σε μεγάλες αστικές περιοχές. Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και δίκτυα ηλεκτροδότησης προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς θέρμανση μέσα σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Η κλίμακα των επιθέσεων παραμένει υψηλή ακόμη και τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, μόνο την τελευταία εβδομάδα του χειμώνα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 1.720 drones, σχεδόν 1.300 κατευθυνόμενες βόμβες και πάνω από 100 πύραυλοι διαφορετικών τύπων. Η συχνότητα των χτυπημάτων δείχνει ότι η στρατηγική της Μόσχας βασίζεται πλέον στην ποσότητα και στη συνεχή πίεση, περισσότερο παρά σε μεμονωμένα πλήγματα υψηλού συμβολισμού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ευρεία χρήση drones τύπου Shahed, ρωσοϊρανικής συνεργασίας, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο του πολέμου φθοράς. Τα μη επανδρωμένα αυτά αεροσκάφη είναι φθηνότερα από τους πυραύλους, μπορούν να εκτοξεύονται μαζικά και δυσκολεύουν τα συστήματα αεράμυνας λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, αποτελούν την πλειονότητα των επιθέσεων και είναι τα ίδια drones που χρησιμοποιεί το Ιράν σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, γεγονός που προσδίδει στη σύγκρουση ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση.

Η τελευταία μεγάλη επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου προς την 1η Μαρτίου, όταν περισσότερα από 100 drones εκτοξεύθηκαν από ρωσικές περιοχές όπως το Κουρσκ, το Μίλεροβο και το Πριμόρσκο-Αχτάρσκ, αλλά και από την προσαρτημένη Κριμαία. Οι επιθέσεις στόχευσαν κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις και αστικά κέντρα, συνεχίζοντας ένα μοτίβο που έχει επαναληφθεί δεκάδες φορές από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παρά την ένταση των βομβαρδισμών, η ουκρανική ηγεσία επιχειρεί να προβάλει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας. «Οι Ουκρανοί ξεπέρασαν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, παρότι η Ρωσία δεν προσπάθησε καν να δικαιολογήσει τις επιθέσεις της σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές», ανέφερε ο Ζελένσκι, ευχαριστώντας παράλληλα τους διεθνείς συμμάχους που συνεχίζουν να παρέχουν στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

Το μήνυμά του είχε και σαφή πολιτική στόχευση. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι «το κακό πρέπει να αντιμετωπίζεται παντού στον κόσμο» και ότι η αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και των δυτικών εταίρων μπορεί να οδηγήσει σε λογοδοσία ακόμη και τα πιο αυταρχικά καθεστώτα. Πρόκειται για μια έμμεση έκκληση συνέχισης της υποστήριξης, σε μια περίοδο όπου η κόπωση της διεθνούς κοινής γνώμης γίνεται ολοένα πιο εμφανής.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πλέον εισέλθει σε μια φάση όπου η γραμμή του μετώπου δεν είναι το μοναδικό πεδίο σύγκρουσης. Η ενέργεια, οι πόλεις και η καθημερινότητα των πολιτών έχουν μετατραπεί σε βασικούς στόχους. Ο χειμώνας που πέρασε κατέδειξε ότι η σύγκρουση δεν διεξάγεται μόνο με στρατούς, αλλά και με την αντοχή των κοινωνιών.

Και όσο οι αριθμοί αυξάνονται, τόσο γίνεται σαφές ότι η επόμενη περίοδος δεν θα κριθεί μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στη δυνατότητα της Ουκρανίας να διατηρήσει ζωντανές τις υποδομές και το ηθικό της απέναντι σε έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος.