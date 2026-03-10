Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, που αποτελούν προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ φέρεται να έπληξε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν στο νότιο Λίβανο, καθώς και δυτικά της κοιλάδας Μπεκάα στα ανατολικά, όπως μετέδωσε το ίδιο πρακτορείο.