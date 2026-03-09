Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει «την κατάρρευση» του Λιβάνου προς όφελος του Ιράν. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής «απευθείας» διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης μέσω βιντεοδιάσκεψης με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, ο Λιβανέζος ηγέτης ανέφερε πως «εκείνοι που εκτόξευσαν πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ είχαν στόχο να «προκαλέσουν την κατάρρευση του Λιβάνου (…) για λογαριασμό του Ιράν και αυτό εμείς το αποτρέψαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες της Χεζμπολάχ εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και απειλούν τη σταθερότητα της χώρας. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου εργάζεται για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ είχε οδηγήσει τη χώρα σε περιφερειακή σύγκρουση με το Ιράν στις 2 Μαρτίου, εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, γεγονός που επιδείνωσε την ένταση στην περιοχή.