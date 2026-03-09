Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα την παράταση της θητείας του για δύο ακόμη χρόνια, αναβάλλοντας τις προγραμματισμένες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Η απόφαση ελήφθη λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος συμμετέχει από τις 2 Μαρτίου στον περιφερειακό πόλεμο, έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η σύγκρουση έχει επιδεινώσει τον ήδη τεταμένο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα στη χώρα.

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό, την ώρα που η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδιζε τα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας. Παρά τις επιθέσεις, οι βουλευτές προχώρησαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και βουλευτές της Χεζμπολάχ, ανάμεσά τους ο Μοχάμαντ Ράαντ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της οργάνωσης, η οποία αριθμεί 13 μέλη. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, ανακοίνωσε ότι η βουλή «αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία της για δύο χρόνια».

Το πολιτικό πλαίσιο

Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, τον Μάιο του 2022, η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της έχασαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μετά την άνοδο κομμάτων της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητων υποψηφίων που προήλθαν από το κίνημα αμφισβήτησης του 2019.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το κοινοβούλιο του Λιβάνου προχωρά σε παράταση της θητείας του. Από το 2013 έως το 2017, η βουλή είχε λάβει παρόμοιες αποφάσεις δύο φορές, επικαλούμενη κινδύνους ασφαλείας και την εξάπλωση του πολέμου στη Συρία. Μια τρίτη παράταση είχε δικαιολογηθεί τότε με τεχνικούς λόγους που σχετίζονταν με την εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου.