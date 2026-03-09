Ο Λίβανος «σύρεται και πάλι σε μια κατάσταση αναταραχής και βίας», προειδοποίησε η απεσταλμένη του ΟΗΕ στη χώρα Ζανίν Ενίς, μετά τον τελευταίο γύρο περιφερειακών επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε χθες στην καρδιά της Βηρυτού, λέγοντας ότι στόχευε ιρανούς διοικητές, σκορπώντας τρόμο και ερείπια στη λιβανέζικη πρωτεύουσα. Μέσα σε μία εβδομάδα περισσότερα από 400 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο – εκ των οποίων 83 παιδιά -, ενώ έχουν εκτοπιστεί σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι, σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικών Θεμάτων Χανίν Σαγέντ.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα ο Λίβανος βρισκόταν «σε σχετικά καλή κατάσταση», τόνισε η Ενίς, ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο. «Προχωρούσαν μεταρρυθμίσεις, είχε ξεκινήσει η ανοικοδόμηση και οι προετοιμασίες για τις εκλογές. Η πρόοδος σταμάτησε εν μια νυκτί». Από την έξαρση της βίας την περασμένη Δευτέρα, ο Λίβανος ενεπλάκη άμεσα καθώς η Χεζμπολάχ φέρεται να εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ – οικογένειες που μόλις είχαν επιστρέψει σπίτι «βρίσκονται τώρα, ξανά, χωρίς στέγη πάνω από τα κεφάλια τους». Το δημόσιο αίσθημα, πρόσθεσε, έχει μετατοπιστεί από δυσπιστία σε οργή, καθώς οι εντολές εκκένωσης διευρύνονται και «τα άμεσα χτυπήματα αυξάνονται».

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού με drone σε ξενοδοχείο στην περιοχή Ραούτς, στο κέντρο της Βηρυτού χθες, ήταν η πρώτη εντός των ορίων της πρωτεύουσας του Λιβάνου από τότε που οι εχθροπραξίες Ισραήλ – Χεζμπολάχ ξανάρχισαν την περασμένη εβδομάδα και σημειώθηκε εν μέσω σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού και στα νότια και ανατολικά της χώρας. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στόχευσε βασικούς διοικητές της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, χωρίς να τους κατονομάσει.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επιδρομή. Εγινε επίσης γνωστό ότι δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στον Νότιο Λίβανο.

Χθες το βράδυ, το ισραηλινό ναυτικό επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του βομβάρδισαν αρκετές περιοχές σε όλο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Βηρυτού. «Μέχρι στιγμής, έχουμε επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού, της Τύρου, της Σιδώνας και της Τρίπολης στον Λίβανο», δήλωσε ο διοικητής του ναυτικού Ντέιβιντ Σάαρ. «Είμαστε έτοιμοι να παραμείνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσουμε να εκτελούμε την αποστολή για όσο χρειαστεί».

Το Ισραήλ προειδοποίησε όλους τους εκπροσώπους του Ιράν στον Λίβανο να φύγουν αμέσως, διαφορετικά κινδυνεύουν να γίνουν στόχος, και χτύπησε μια περιοχή κοντά στην ιρανική πρεσβεία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Δεκάδες ιρανοί υπήκοοι έχουν φύγει τις τελευταίες ημέρες και η λιβανέζικη κυβέρνηση διέταξε τις Αρχές να συλλάβουν και να απελάσουν τυχόν ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης στη χώρα.

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Νάμπι Σιτ, στη διάρκεια επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων που ήθελαν να εντοπίσουν τα οστά ενός ισραηλινού κομάντο. Η επιχείρηση έγινε στο νεκροταφείο Αλ Τσοκρ, στην καρδιά της κοιλάδας Μπεκάα, στον Ανατολικό Λίβανο, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις ήλπιζαν να βρουν τα οστά του αγνοούμενου πιλότου Ρον Αράντ, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στον Λίβανο το 1986. Εφυγαν με άδεια χέρια, αλλά όχι χωρίς να αφήσουν καταστροφή στο πέρασμά τους σε αυτό το προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι «η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε δεν είχε το αποτέλεσμα που θέλαμε». Ωστόσο, «η δέσμευση του Ισραήλ για την ολοκλήρωση όλων των αποστολών που αφορούν τους κρατουμένους και τους αγνοουμένους μας είναι απόλυτη».

Στη διάρκεια της περασμένης σύγκρουσης του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023 και κλιμακώθηκε σε πόλεμο πλήρους κλίμακας τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι στον Λίβανο, ενώ οι τραυματίες είχαν ξεπεράσει τους 17.000. Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ από τον Νοέμβριο του 2024, οι δύο πλευρές δεν σταμάτησαν τις εχθροπραξίες.