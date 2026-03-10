Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε μήνυμα προς τον λαό του Ιράν, καλώντας τους πολίτες να εκμεταλλευτούν, όπως είπε, μια «μοναδική ευκαιρία» για να απομακρύνουν το καθεστώς του Αγιατολάχ και να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Το μήνυμα αναρτήθηκε στον λογαριασμό του πρωθυπουργού του Ισραήλ στην πλατφόρμα X.

We will continue to hit with growing force the tyrants who terrorized you for decades. The Ayatollahs and their henchmen are on the run – but those cowards have nowhere to hide. In the coming days we will create the conditions for you to grasp your destiny. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 10, 2026

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «χτυπούν τους τυράννους της Τεχεράνης πιο σκληρά από ποτέ», υπογραμμίζοντας πως οι δύο χώρες αποτελούν τον «καλύτερο σύμμαχο» του ιρανικού λαού. Επανέλαβε ότι «η βοήθεια έφτασε» και κάλεσε τους Ιρανούς να είναι έτοιμοι να «αδράξουν τη στιγμή» όταν έρθει η ώρα.

«Δημιουργούμε τις συνθήκες για να δράσετε»

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι το καθεστώς έχει δεχθεί πλήγματα σε πολλούς στόχους, ενώ έχουν εξουδετερωθεί «χιλιάδες κακοποιοί του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης». Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στους μηχανισμούς του καθεστώτος, αποφεύγοντας να πληγεί ο ιρανικός λαός.

«Ο Αγιατολάχ δεν υπάρχει πια, και ξέρω ότι δεν θέλετε να αντικατασταθεί από έναν άλλο τύραννο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δημιουργούμε τις συνθήκες για να το κάνετε». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ «σέβεται πλήρως την κυριαρχία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά» του Ιράν.

Κάλεσμα για «ιστορικό πόλεμο ελευθερίας»

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον αγώνα κατά του καθεστώτος «ιστορικό πόλεμο για την ελευθερία», επισημαίνοντας πως οι αγιατολάχ «έχουν τραπεί σε φυγή» και πως «δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν». Επανέλαβε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει «με αυξανόμενη δύναμη» τους «τυράννους που τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες» τον λαό του Ιράν.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε τους Ιρανούς να προετοιμαστούν για τη στιγμή που, όπως είπε, «θα τους παραδώσουν τη σκυτάλη», προκειμένου να «αδράξουν το πεπρωμένο τους» και να δουν «τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα».