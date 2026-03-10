Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Ουάσιγκτον μετέφερε το μήνυμα αυτό σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, αλλά και απευθείας στον αρχηγό του επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ. Η επικοινωνία έγινε με στόχο να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Axios, η διοίκηση Τραμπ προέβαλε τρεις βασικούς λόγους για τη στάση αυτή. Ένας εξ αυτών αφορά την πρόθεση να υπάρξει μελλοντική συνεργασία με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά το τέλος του πολέμου.

Οι άλλοι λόγοι σχετίζονται με την ανησυχία ότι τέτοια πλήγματα θα μπορούσαν να πλήξουν τον ιρανικό λαό και να προκαλέσουν μαζικά αντίποινα από την Τεχεράνη, με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές κρατών του Κόλπου, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχόλιο.