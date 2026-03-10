Μια 29χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση του Ιράν στο βασίλειο, τις πρώτες πρωινές ώρες, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X, άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Μανάμα επλήγη από την επίθεση. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η νέα επιδρομή της Ισλαμικής Δημοκρατίας σημειώθηκε μετά από προηγούμενη επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας με drone. Από εκείνη την επίθεση είχαν τραυματιστεί 32 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, στη Σίτρα —νότια της πρωτεύουσας—, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα, οι αρχές του Μπαχρέιν ανέφεραν ότι ιρανικό πλήγμα είχε στόχο μονάδα αφαλάτωσης νερού στο βασίλειο, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.