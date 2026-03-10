Η Βρετανία, μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε για την καθυστερημένη αντίδρασή της στην επίθεση με drone κατά της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, προχωρά στην αποστολή δύο πολεμικών πλοίων στη Μεσόγειο.

Όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, το αντιτορπιλικό τύπου 45 HMS Dragon αναμένεται να αναπτυχθεί στην Κύπρο, ενισχύοντας την ασφάλεια της περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, στις 10 Μαρτίου 2026 διευκρινίστηκε ότι θα σταλεί και το πλοίο Lyme Bay για «θαλάσσιες αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το Lyme Bay είναι πλοίο που χρησιμοποιείται κυρίως σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Το 2023 είχε αναπτυχθεί ξανά στη Μεσόγειο, προκειμένου να απομακρύνει Βρετανούς και Ευρωπαίους πολίτες από περιοχές που επλήγησαν από τον πόλεμο στη Γάζα.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Στο πλαίσιο συνετού σχεδιασμού, έχουμε λάβει την απόφαση να θέσουμε την RFA Lyme Bay σε αυξημένη ετοιμότητα ως προφύλαξη, σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσει σε ναυτικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».