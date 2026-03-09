Ασκήσεις ετοιμότητας πραγματοποιούνται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, με τους μαθητές να εκπαιδεύονται σε διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση που ηχήσουν οι σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας. Η άσκηση είναι καθαρά προληπτική ενώ την ίδια ώρα καθώς η κατάσταση στην Κύπρο δείχνει εξομαλύνεται. Ήδη επέστρεψαν οι πρώτοι φοιτητές που είχαν φύγει μετά από το χτύπημα της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι.

Όπως αναφέρουν εκπαιδευτικοί, πρόκειται για άσκηση που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε πολλές σχολικές μονάδες, καθώς μέχρι σήμερα είχαν πραγματοποιηθεί μόνο ασκήσεις σεισμού. Το υπουργείο Παιδείας Κύπρου έχει ζητήσει από όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν προληπτικά το σχέδιο εκκένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιστροφή φοιτητών στην Κύπρο

Μία εβδομάδα μετά το χτύπημα στη βρετανική βάση, η κατάσταση στη Μεγαλόνησο δείχνει να εξομαλύνεται. Οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές που είχαν φύγει προσωρινά επιστρέφουν σταδιακά στην Κύπρο, καθώς το κλίμα φαίνεται πιο ήρεμο.

Ανάμεσά τους και η Μελιτίνη, η οποία, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων, είχε αποφασίσει να ταξιδέψει στην Αθήνα, πληρώνοντας –όπως λέει– το «τσουχτερό» εισιτήριο των 300 ευρώ. Η ίδια εξηγεί ότι ο φόβος των γονιών της ήταν καθοριστικός για την απόφασή της να απομακρυνθεί προσωρινά από το νησί.

Οι Κύπριοι φοιτητές, μιλώντας στο «Live News», επισημαίνουν ότι η κατάσταση είναι πλέον πολύ πιο ήρεμη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ιδιαίτερα μετά την αποστολή ενισχύσεων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κλειστά τα σχολεία μέχρι την Παρασκευή στο Ακρωτήρι

Στην περιοχή του Ακρωτηρίου, παρότι το καθεστώς εκκένωσης παραμένει σε ισχύ, η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων έχει επιστρέψει στα σπίτια της. Μόνο περίπου 200 άτομα εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε συγγενικά σπίτια ή ξενοδοχεία.

Τα σχολεία στο Ακρωτήρι θα παραμείνουν κλειστά έως την Παρασκευή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση της κατάστασης για την πλήρη αποκατάσταση της καθημερινότητας στην περιοχή.