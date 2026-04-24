Η Κρήτη σε βαρύ πένθος, καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στο Ηράκλειο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για το έγκλημα και την προσπάθεια του δράστη να καλύψει τα ίχνη του.

Η κηδεία της τελείται στις Δαφνές Ηρακλείου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 13:00, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, ώστε συγγενείς και φίλοι να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με τους κατοίκους να εκφράζουν ανησυχία και φόβους για πιθανή βεντέτα, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση στην περιοχή.

Πώς έγινε η δολοφονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, μεταξύ 11:00 και 11:10, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές.

Ο 38χρονος φέρεται να πλησίασε το λευκό αυτοκίνητο της 43χρονης, στάθηκε μπροστά του και την πυροβόλησε στο κεφάλι με πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό της στα πίσω καθίσματα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του με κοντόκαννη καραμπίνα, όταν αντιλήφθηκε ότι πλησίαζαν οι αστυνομικοί. Το έγκλημα φαίνεται να ήταν προσχεδιασμένο, καθώς είχε καλέσει τη γυναίκα στο σημείο της συνάντησης.

«Το ήξερα από την αρχή» – Συγκλονίζει η μητέρα

Η μητέρα της 43χρονης περιγράφει με συγκίνηση ότι από την πρώτη στιγμή φοβόταν το χειρότερο. «Μέσα μου ήξερα ότι την είχαν σκοτώσει», δήλωσε, περιγράφοντας την αγωνία των ημερών που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Όπως ανέφερε, τα παιδιά της Ελευθερίας δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως την απώλεια. Η τελευταία επικοινωνία της με την οικογένεια περιλάμβανε ένα συγκινητικό σημείωμα προς τη μικρή της κόρη και δύο αυτοματοποιημένα μηνύματα.

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, μητέρα τριών παιδιών, βίωνε στη σχέση της με τον μετέπειτα δολοφόνο της έναν καθημερινό εφιάλτη. Εκείνος τη ζήλευε παράφορα, έλεγχε το κινητό της και συχνά είχε ξεσπάσματα.

Ένα χρόνο ήταν ζευγάρι ο 40χρονος με την Ελευθερία και είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες. Η σχέση τους ήταν γεμάτη εντάσεις, παθολογική ζήλια και διαρκή έλεγχο.

Μέχρι και GPS είχε τοποθετήσει ο δράστης στο αυτοκίνητο της άτυχης 43χρονης, προκειμένου να παρακολουθεί τις κινήσεις της. Εμμονικά προσπαθούσε να συνδεθεί ξανά μαζί της.

Στους δώδεκα μήνες σχέσης τα σημάδια ήταν εμφανή. Χειριστικός και νευρικός, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. «Δεν μου γέμιζε το μάτι, μου το είχε πει και ο μπαμπάς μου, ήταν νευρικός, έκανε κάτι σπαστικά ξεσπάσματα», είπε ο αδελφός της.

Η Ελευθερία, ωστόσο, κρατούσε μέσα της όσα περνούσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε αποσπάσει μέχρι και το κινητό της πρώην συντρόφου του για να την ελέγχει πλήρως.

Ο 40χρονος είχε προχωρήσει σε νέα σχέση, όμως παρέμενε σκιά στη ζωή της Ελευθερίας. Προφητική μοιάζει η ανάρτησή της: «Σου λένε ‘άλλαξες γιατί;’ γιατί έπαψες να είσαι το θύμα που τους βόλευε».

Οι αναρτήσεις της 43χρονης

Η Ελευθερία συνήθιζε να κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον περασμένο Μάρτιο είχε ανεβάσει ένα τραγούδι αφιερωμένο στις γυναίκες που κακοποιήθηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οικονομικές δυσκολίες φαίνεται να είχαν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογική κατάσταση του 40χρονου, ο οποίος στο παρελθόν είχε δείξει ενδείξεις αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

Οι ιδιόχειρες σημειώσεις του αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα κίνητρα και τις τελευταίες του σκέψεις. Σπαρακτικά είναι τα μηνύματα των φίλων της Ελευθερίας στα social media.

«Όλοι όσοι σε γνωρίζαμε θα σε θυμόμαστε έτσι όπως χαμογελάς στη φωτογραφία που έχεις στο προφίλ σου. Ειρωνεία ότι είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι με τη μέρα που σε στέρησε από τα παιδιά σου. Καλό ταξίδι στο φως», έγραψε φίλη της.

Το όνομά της προστέθηκε στη μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών στη χώρα μας, υπενθυμίζοντας τη σκληρή πραγματικότητα της έμφυλης βίας.

Οι κινήσεις του δράστη μετά το έγκλημα

Περίπου 50 λεπτά μετά τη δολοφονία, ο δράστης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται πεζός στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών. Σε βίντεο που δημοσίευσε το MEGA, φαίνεται να περπατά κρατώντας το κινητό του, ενώ κατευθύνεται προς μια καφετέρια όπου περίμενε να του καλέσουν ταξί.

Λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε στο ταξί και επέστρεψε στο σπίτι του στους Μαλάδες. Στη συνέχεια, πήρε το αυτοκίνητό του και γύρισε στο σημείο του εγκλήματος, προσπαθώντας να κρύψει στοιχεία. Μετέφερε το όχημα της 43χρονης σε χωράφι κοντά στην Αγία Βαρβάρα, όπου το απέκρυψε.

«Καλό ταξίδι στο φως» – Θρήνος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η τοπική κοινωνία της Κρήτης παραμένει συγκλονισμένη από την άγρια δολοφονία. Φίλοι και γνωστοί αποχαιρετούν τη 43χρονη μέσα από αναρτήσεις γεμάτες θλίψη και οργή.

«Όλοι όσοι σε γνωρίζαμε θα σε θυμόμαστε έτσι όπως χαμογελάς στη φωτογραφία που έχεις στο προφίλ σου. Ειρωνεία, είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι με τη μέρα που σε στέρησε από τα παιδιά σου. Καλό ταξίδι στο φως», έγραψε φίλη της, σημειώνοντας πως η φωτογραφία αυτή είχε τραβηχτεί ακριβώς έναν χρόνο πριν το τραγικό γεγονός.

Άλλη φίλη σημειώνει: «Η Ρίτσα είναι νεκρή. Γιατί κάποιος δεν έμαθε να δέχεται το ‘όχι’… Η βία κλιμακώνεται… Όλα είναι βία». Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε γυναίκες που βιώνουν κακοποιητικές συμπεριφορές να ζητούν βοήθεια, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες γραμμές υποστήριξης.