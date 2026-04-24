Η ηλεκτροκίνηση τρέχει σε επίπεδο τεχνολογίας με εξαιρετικούς ρυθμούς με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να εκμεταλλεύονται κάθε περιθώριο προς όφελος και του καταναλωτή. Συγκεκριμένα, μια νέα τεχνολογία η Vehicle-to-Grid (V2G) εφαρμόζεται σε πολλά νέα ηλεκτρικά μοντέλα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή τεχνολογία όπου οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών ΙΧ μπορούν να αξιοποιούν την περισσευούμενη ενέργεια των μπαταριών τους και να την επιστρέφουν στο δίκτυο με άμεσο οικονομικό όφελος για την τσέπη τους. Ειδικότερα, η μπαταρία του αυτοκινήτου δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για την κίνηση του οχήματος, αλλά θα μπορεί επίσης να αποθηκεύει ενέργεια και, όταν χρειάζεται, να την επιστρέφει στο δίκτυο.

Ετσι, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο αποκτά έναν δεύτερο ρόλο: πέρα από μέσο μετακίνησης, λειτουργεί και ως ευέλικτη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας! Ηδη η VW φέρνει στη Γερμανία μια νέα πρόταση όπου οι πελάτες των ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στο 2026 θα μπορούν να επιστρέφουν την ενέργεια με άμεσο όφελος για την τσέπη τους που αγγίζει τα 900 ευρώ! Το V2G είναι μια τεχνολογία που συνδέει τα ηλεκτρικά οχήματα με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή ή την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας της μπαταρίας σε κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις.

Η Hyundai Motor Group σχεδιάζει επίσης να επιταχύνει την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας V2G. Συγκεκριμένα, στην Ιαπωνία δοκιμάζονται δεκάδες νέα ηλεκτρικά μοντέλα της φίρμας, όπως το Ioniq 5 όπου η ενέργεια των ηλεκτρικών τους με την αφίδρομη τεχνολογία επιστρέφεται στο δίκτυο. Οπως αναφέρει η εταιρεία Πληροφοριών Ενέργειας δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το γεγονός ότι το 60% της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού οχήματος είναι ικανό να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για σχεδόν έξι ημέρες σε ένα τυπικό σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα μπορεί να συμβεί με τα ηλεκτρικά οχήματα με σύστημα V2G (όχημα προς δίκτυο) ή V2H (όχημα προς σπίτι) που θα είναι σε θέση να στέλνουν ενέργεια από την μπαταρία τους στο δίκτυο ή στο σπίτι μέσω ενός αμφίδρομου φορτιστή. Ανάμεσα στις εταιρείες που το έχουν ήδη εφαρμόσει έστω και σε πειραματικό στάδιο είναι η Nissan που έχουν εγκαταστήσει επιτυχώς 20 φορτιστές οχήματος προς δίκτυο (V2G).