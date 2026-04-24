Ένα μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα «reporteri.net» οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μουχαμέντ Σεϊντινί.

Ο πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για υπεξαίρεση ή μη ορθή χρήση περίπου 700.000 ευρώ, τα οποία είχαν δοθεί από την UEFA για την κατασκευή κερκίδας σε γήπεδο στην Οχρίδα.

Ο Σεϊντινί είχε αναλάβει την προεδρία της ομοσπονδίας το 2018 και παρέμεινε στη θέση αυτή έως το 2024, διάστημα στο οποίο η εθνική ομάδα κατάφερε να γράψει ιστορία με την πρόκριση στο Euro 2020.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας

«Αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Οργανωμένου και Σοβαρού Εγκλήματος και της Υπηρεσίας Ποινικής Αστυνομίας, σε συντονισμό με την Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Σκόπια, συνέλαβαν τον Μ.Σ. λόγω υποψιών για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, υπεξαίρεσης και κατάχρησης εξουσίας».

Ο ίδιος μεταξύ άλλων είχε δηλώσει όταν αποχώρησε από το πόστο του: «Μετά από επτά εξαιρετικά χρόνια γεμάτα ιστορικά επιτεύγματα, αποφάσισα να αποσυρθώ από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτή η απόφαση προκύπτει μετά από σκέψη σχετικά με την κατάλληλη στιγμή για αλλαγή, έπειτα από μια περίοδο που θα μείνει ως η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας».