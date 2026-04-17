Η Ελλάδα, παρά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-1, δεν κατάφερε να περάσει την Τσεχία και τερμάτισε οριστικά στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Παρά την υπερπροσπάθεια, οι 400 βαθμοί που πρόσθεσε η Ένωση δεν ήταν αρκετοί για να σκαρφαλώσει στην 10η θέση, με την Τσεχία να παραμένει μπροστά με 113 βαθμούς διαφορά.

Η κατάσταση στην κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

  • 9. Τουρκία 51.875 (0/5)
    1. Τσεχία 48.525 (0/5)
    1. Ελλάδα 48.412 (0/5)
    1. Πολωνία 46.750 (0/4)
    1. Δανία 42.306 (0/4)
    1. Νορβηγία 41.237 (0/5)
    1. Κύπρος 35.693 (0/4)

Για τη νέα σεζόν, η Ελλάδα διατηρεί την εξής κατανομή για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

  • Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Παρά την 11η θέση, ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, και πιθανώς ο ΠΑΟΚ, ενδέχεται να επωφεληθούν από το rebalancing λόγω του συντελεστή τους και να εξασφαλίσουν άμεση πρόκριση για τους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα