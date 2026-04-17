Όσον αφορά τον αγώνα, δεν μπορώ να πω κάτι, τρομερή συμπεριφορά αγωνιστική, τακτικά, ευκαιρίας, προσπάθειες για γκολ, κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Μόνο περηφάνεια, ναι μεν έχουμε αποκλειστεί αλλά πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες γι’ αυτά που έχουν καταφέρει.

Έχουμε μια αναμέτρηση σε δύο ημέρες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Περηφάνεια και για τον κόσμο που γέμισε τις κερκίδες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν και μας στήριξαν.

Ήταν μια εκπληκτική αναμέτρηση με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Είχαμε πολλές ευκαιρίες και στα δύο παιχνίδια, κάναμε ένα τακτικό λάθος που οδήγησε στο γκολ της Ράγιο.

Η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική, έσπρωχνε την ομάδα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, έχουμε καλύτερη ομάδα, το λέει η στατιστική αυτό.

Δεν έχω τίποτα να πω για τους παίκτες, ήταν πολύ μεγάλη η ένταση, το παιχνίδι ήταν σχεδόν πολύ βίαιο και αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Γύρω στο 60-65’ όταν έπεσε ο ρυθμός, ο κόσμος μας έδωσε αυτή την ώθηση για να συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι το τέλος.

Πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι για την πρώτη σεζόν της νέας ομάδας. Χρειαζόμασταν βοήθεια από τον πάγκο, δυστυχώς δεν είχαμε περισσότερους παίκτες έτοιμους για το παιχνίδι».