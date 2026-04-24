Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς απώλειες σε εβδομαδιαία βάση, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για την έλλειψη προόδου προς την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,5% στις 611,04 μονάδες, στις 10:15 ώρα Ελλάδας. Οδεύει προς πτώση 2,5% σε εβδομαδιαία βάση, αφού κατέγραψε άνοδο για τέσσερις συνεχείς εβδομάδες.

Οι περισσότερες από τις μεγάλες περιφερειακές αγορές κινούνταν πτωτικά.

Το πετρέλαιο Μπρεντ κινείτο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς το Στενό του Ορμούζ μένει ουσιαστικά κλειστό, εντείνοντας τις ανησυχίες για την τροφοδοσία της αγοράς σε ενέργεια και τον πληθωρισμό.