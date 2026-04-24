Θεσσαλονίκη – Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν δύο εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου, όταν εντόπισαν έναν άστεγο μέσα σε κάδο απορριμμάτων τη στιγμή που τον άδειαζαν στο απορριμματοφόρο. Ο Θοδωρής Καρακώτας περιέγραψε με έντονη συναισθηματική φόρτιση: «Ήταν σοκαριστικό. Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό… Ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στο σημείο που μπορούσε να σταματήσει».

Το πρωί, ο κ. Αγγελούδης υποδέχθηκε στο γραφείο του στο δημαρχιακό μέγαρο τους δύο εργαζόμενους, τον συμβασιούχο Θοδωρή Καρακώτα και τον μόνιμο υπάλληλο Αναστάσιο Μασκαλίδη. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε νυχτερινή βάρδια, υπό καταρρακτώδη βροχή, εκτελώντας το τακτικό δρομολόγιο στη Λεωφόρο Νίκης.

Κοιμόταν μέσα στα σκουπίδια

Όπως περιέγραψαν, τη στιγμή που «σήκωσαν» τον κάδο για να τον αδειάσουν στη χοάνη του απορριμματοφόρου, διαπίστωσαν έντρομοι πως μέσα βρισκόταν ένας 46χρονος άστεγος, ο οποίος κοιμόταν μέσα στα σκουπίδια. Χάρη στην άμεση αντίδρασή τους, σταμάτησαν εγκαίρως τη λειτουργία της πρέσας, αποτρέποντας μια τραγωδία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ. Ο τραυματισμένος άνδρας, που έφερε κατάγματα στο πόδι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για νοσηλεία.

«Πάτησα έγκαιρα το στοπ»

«Πάτησα έγκαιρα το στοπ. Στα μάτια μου είδα ένα κόκκινο κουμπί και το πάτησα. Αυτή ήταν η πρώτη μου κίνηση. Ακούσαμε μια φωνή και δεν καταλάβαμε από πού ήρθε. Σηκώσαμε την πρέσα και τον βγάλαμε από το όχημα», ανέφερε ο κ. Μασκαλίδης, ο δεύτερος υπάλληλος του πληρώματος.

«Είχαμε την αποτροπή ενός συμβάντος που θα μπορούσε να ήταν τραγικό», τόνισε ο κ. Αγγελούδης, απευθυνόμενος στους δύο εργαζόμενους, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου, Λάζαρου Ζαχαριάδη. «Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, διότι η ακαριαία αντίδρασή τους και τα άμεσα αντανακλαστικά τους οδήγησαν να μην έχουμε θλιβερή εξέλιξη».

Οι δύο υπάλληλοι της καθαριότητας δήλωσαν ότι στο εξής, κατά τη διάρκεια των βαρδιών τους, θα ελέγχουν πάντα το εσωτερικό των κάδων πριν τους τοποθετήσουν στο απορριμματοφόρο, καθώς –όπως είπαν– ποτέ δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος για το τι μπορεί να «κρύβεται» μέσα.