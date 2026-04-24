Τι ήταν αυτό που περίμεναν να δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από τον Ράφα Μπενίτεθ και δεν το είδαν; Τι ήταν αυτό που έκανε το γυαλί να ραγίσει και τον φέρνει εκτός κάδρου της επόμενης μέρας, με τους ανθρώπους της ομάδας να αναζητούν ήδη τον επόμενο;

Και ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα ψάξουν σε εκείνον που θα τον αντικαταστήσει προκειμένου να μη βρεθούν και πάλι προ εκπλήξεως και να μη φτάσουν ξανά στο σημείο να αναζητούν άλλον σε λίγους μήνες;

Είναι αλήθεια πως του Παναθηναϊκού δεν του έχουν… βγει και πολύ οι αλλαγές προπονητών μεσούσης της σεζόν. Ούτε του Τερίμ, ούτε του Μπενίτεθ, ίσως λίγο περισσότερο του Βιτόρια αλλά ούτε τον Πορτογάλο τον λες επιτυχημένο.

Για να ακριβολογούμε, γενικά ο Παναθηναϊκός τα τελευταία πολλά χρόνια έχει αστοχίες στους προπονητές. Με εξαίρεση τον Γιοβάνοβιτς που κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική, που έκανε πρωταθλητισμό.

Αλλά τόσο πριν, όσο και μετά τον σέρβο τεχνικό (Αλόνσο, Μπόλονι, Πογιάτος μερικά από τα ονόματα) κανείς δεν μπόρεσε να… στεριώσει παρά λίγους μήνες. Και θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι πήραν κατά καιρούς τις αποφάσεις για τους προπονητές, ωστόσο αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι ο επόμενος που θα έρθει.

Και αν θα μπορέσει να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο, αν θα μπορέσει να κάνει ξανά τον Παναθηναϊκό πρωταγωνιστή. Αν θα κάνει όλα όσα δεν έκανε ο Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός σε εκείνη την πρώτη συνάντηση που είχε με τον Γιάννη Αλαφούζο τον Οκτώβριο είχε πάει με powerpoints και με ολόκληρη έκθεση προκειμένου να δείξει στον μεγαλομέτοχο του Παναθηναϊκού τι δεν γινόταν σωστά.

Κάτι που είχε εντυπωσιάσει τότε τον Αλαφούζο, ο οποίος είχε προχωρήσει στην πρόσληψή του. Αλλά τότε στον Παναθηναϊκό του είχαν ξεκαθαρίσει και το δικό τους πλάνο. Με ένα «πάντρεμα» στο ρόστερ μικρών και πιο έμπειρων παικτών, Ελλήνων και ξένων, που ναι μεν θα ήταν ακριβό αλλά θα είχε και μια ισορροπία.

Του ζητήθηκε να φτιάξει μια ομάδα που θα γίνει πρωταγωνίστρια και θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Και που θέλουν να μπει ως πρωταθλήτρια στον Βοτανικό. Αντί αυτών ο Μπενίτεθ όχι μόνο δεν δείχνει να μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να παίζει ελκυστικά, αλλά αλλάζει και το πλάνο που υπήρχε.

Μια ντουζίνα μεταγραφές έχει ζητήσει ο Ισπανός για το καλοκαίρι και μάλιστα όλες υψηλού κόστους που θα αφορούν εν δυνάμει βασικούς ποδοσφαιριστές.

Επί της ουσίας ο Μπενίτεθ αλλάζει ένα πλάνο με το οποίο είχε συμφωνήσει και ο ίδιος. Ανεξάρτητα από το μπάτζετ που θα υπάρχει, από το μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει οικονομικά η διοίκηση, ο Ισπανός μοιάζει στα μάτια των διοικούντων ασυνεπής με όσα είχαν συμφωνήσει.

Και αυτό, μαζί με την κακή εικόνα της ομάδας και τη μη βελτίωση σε βασικούς άξονες του παιχνιδιού, είναι οι λόγοι που τον φέρνουν εκτός ομάδας. Πάντως για να γίνει αυτό θα χρειαστεί και μια πολύ μεγάλη αποζημίωση, αφού ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ράφα Μπενίτεθ αν τον απολύσει.