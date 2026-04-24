Κυκλοφόρησε χθες μία συνέντευξη του Μάριου Ηλιόπουλου στην οποία ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα ξεχωρίσω μία συγκεκριμένη ατάκα γιατί έχει αξία να αναδεικνύουμε με κριτική και όχι καχυποψία τα όσα λέγονται.

Πάμε λοιπόν: «Η ΑΕΚ γίνεται πλέον ευρωπαϊκό κλαμπ. Πέρυσι το βλέπανε χιουμοριστικά, το κοροϊδεύανε και φέτος είδαν όλοι. Η ΑΕΚ πλέον έγινε ένα ευρωπαϊκό κλαμπ με αξιοπρέπεια και με προοπτικές».

Είναι γεγονός πως η ΑΕΚ φέτος το καλοκαίρι έκανε υπέρβαση και με την πορεία της στο Conference League «διέγραψε» αρκετές κακές μνήμες του πρόσφατου ευρωπαϊκού της παρελθόντος. Θα ήταν ευχής έργον να πάει η ομάδα μέχρι τέλους και να διεκδικήσει περισσότερα, αλλά η χρονιά είναι πετυχημένη.

Ωστόσο θα διαφωνήσω και οριζόντια και κάθετα και… διαγώνια πως η ΑΕΚ έγινε ευρωπαϊκό κλαμπ. Δεν έγινε. Ηταν! Ηταν και προ εποχής Ηλιόπουλου, είτε του αρέσει, είτε όχι!

Μιλάμε άλλωστε για τον μοναδικό ελληνικό σύλλογο που πριν από τον Μάριο Ηλιόπουλο είχε συμμετάσχει σε προημιτελικό γύρο και των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων Champions League (Κύπελλο Πρωταθλητριών), Europa League (Κύπελλο UEFA) και Κύπελλο Κυπελλούχων, τουλάχιστον μία φορά.

Για τον σύλλογο που έχει φτάσει στους «4» του Κυπέλλου UEFA (1976-1977), για τη μοναδική ελληνική ομάδα που έχει συμμετάσχει στο Champions League χωρίς να χάσει ούτε ένα παιχνίδι (2002-03), για τον μοναδικό ελληνικό σύλλογο που έχει συμμετάσχει στο Europa League χωρίς να χάσει ούτε ένα παιχνίδι (2017-18), για τον πρώτο ελληνικό σύλλογο που συμμετείχε στο Champions League (1992-93) και τον πρώτο που συμμετείχε στη φάση ομίλων του νέου Champions League (1994-95)!

Η ΑΕΚ είναι επίσης η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αήττητο σερί για 14 συνεχόμενα ματς, από τον Αύγουστο του 2017, μέχρι και τον Αύγουστο του 2018!

Υπάρχουν πολλές άλλες πρωτιές και επιτεύγματα τα οποία έχει κάνει η ευρωπαία ΑΕΚ. Δεν θα μετριάσω, ούτε θα υποτιμήσω τη φετινή επιτυχία της ομάδας. Oμως καλό είναι κάποια πράγματα να λέγονται όπως ακριβώς είναι και όχι όπως βολεύουν…