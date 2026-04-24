Σε διήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού προχωρά από σήμερα, Παρασκευή (24/04), ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εκπέμποντας στρατηγικά μηνύματα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και ανακατατάξεων στην Ευρώπη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να καταφτάσει το απόγευμα στην Αθήνα. Το πρώτο του επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αμέσως μετά, θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Έλληνας Πρόεδρος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Γάλλου ομολόγου του.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Μακρόν θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά, συνοδευόμενος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Περίπου στις 11:00, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου για συνομιλίες.

Θα ακολουθήσει υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ. Το απόγευμα του Σαββάτου, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum που θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

Συμφωνίες σε άμυνα, οικονομία και ασφάλεια

Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της οικονομίας.

Οι δύο χώρες θα ανανεώσουν τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Ευρώπη αναζητεί νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η επίσκεψη σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, ενσωματώνοντας νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις ανάγκες της εποχής. Παράλληλα, τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των ευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον της άμυνας και της ασφάλειας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες, η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας θα επισφραγίσει τη στενή σχέση των δύο χωρών, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασία σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Η ατζέντα των συνομιλιών

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με έμφαση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η Ελλάδα και η Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, ενώ συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης.

Η ανακοίνωση του Ελιζέ

«Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ, υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα «θα επισημάνει και την κοινή πρόσδεση της Γαλλίας και της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα».