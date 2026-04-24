Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου αποκαλύπτει τις επιλογές που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δεν παρείχαν επαρκή στήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία και η αναθεώρηση της αμερικανικής θέσης για την αξίωση της Βρετανίας στα νησιά Φώκλαντ, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το σημείωμα εκφράζει απογοήτευση για την, κατά την Ουάσινγκτον, απροθυμία ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν δικαιώματα πρόσβασης, βάσεων και υπερπτήσεων – γνωστά ως ABO – για τις επιχειρήσεις στο Ιράν. Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο ανωνυμίας, ανέφερε ότι μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται ο αποκλεισμός «δύσκολων» χωρών από σημαντικές θέσεις στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν συνέβαλαν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, το οποίο παραμένει κλειστό για τη ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Έχει μάλιστα απειλήσει ότι θα αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμμαχία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στο Reuters: «Δεν θα το κάνατε στη θέση μου;».

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ δεν αναφέρεται στο email, ούτε προτείνεται το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη. Παρέμεινε ωστόσο αδιευκρίνιστο αν εξετάζεται μερική απόσυρση δυνάμεων από την ήπειρο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο Πολέμου εργάζεται ώστε «ο πρόεδρος να διαθέτει αξιόπιστες επιλογές» για να διασφαλίσει πως οι σύμμαχοι θα συμβάλλουν ουσιαστικά. «Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τα όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν μας στήριξαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανησυχίες για το μέλλον της Συμμαχίας

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τη συνοχή και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Αναλυτές και διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην ανταποκριθούν σε ενδεχόμενη επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι η συμμετοχή στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με άμεση εμπλοκή στον πόλεμο. Δηλώνουν ωστόσο πρόθυμες να συμβάλουν στη διατήρηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ μετά από εκεχειρία ή τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν υπογραμμίσει ότι «το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι μονόδρομος». Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια έχει εκφραστεί για τη στάση της Ισπανίας, καθώς η κυβέρνηση του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πως δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της για επιθέσεις στο Ιράν. Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα: τον ναυτικό σταθμό Ρότα και την αεροπορική βάση Μορόν.

Συμβολικές κινήσεις και γεωπολιτικά μηνύματα

Οι επιλογές που περιγράφονται στο email στοχεύουν, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους Ευρωπαίους συμμάχους ώστε «να περιοριστεί η αίσθηση ότι έχουν προνόμια». Η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, αν και θα είχε περιορισμένο επιχειρησιακό αντίκτυπο, θεωρείται ότι θα έστελνε έντονο πολιτικό μήνυμα.

Το υπόμνημα αναφέρει επίσης την πιθανότητα οι ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη διπλωματική τους υποστήριξη σε ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Μιλώντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ τόνισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «αποκάλυψε πολλά», επισημαίνοντας πως οι ιρανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς δεν μπορούν να πλήξουν τις ΗΠΑ, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη. «Δεν έχεις και καμία σπουδαία συμμαχία, αν έχεις χώρες που δεν είναι πρόθυμες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.