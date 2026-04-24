Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αρχηγοί κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας πραγματοποίησαν συνάντηση με αντικείμενο τον συντονισμό δράσεων για την αποτροπή μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης.

Οι ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συνεκτικό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη φαινομένων όπως εκείνα του 2015, σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2026.

Οι τέσσερις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη ταχείας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους εταίρους της περιοχής. Στόχος είναι η παροχή βοήθειας και στήριξης προς τους πληγέντες πληθυσμούς, με παράλληλη ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ως κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτίθενται άμεσα σε ενδεχόμενες ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, οι συμμετέχουσες χώρες εξέτασαν σειρά πιθανών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων. Οι ηγέτες τόνισαν ότι κάθε ενέργεια θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών αντιδράσεων σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας ανέθεσαν στους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Μετανάστευσης να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέταση των καταλληλότερων τρόπων ενσωμάτωσης των εθνικών προσπαθειών στις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες, ενισχύοντας έτσι τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής για το μεταναστευτικό.