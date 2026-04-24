Το πολιτικό σκηνικό στον χώρο της προοδευτικής παράταξης θυμίζει ολοένα και περισσότερο μια παρτίδα σκάκι -και ακόμα το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ανακοινωθεί. Στην διελκυστίνδα βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες ο πρώην πρωθυπουργός και ο Χάρης Δούκας, που συνυπήρξαν στο πάνελ για την παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη.

Η παραδοχή του Δούκα για την «καθαρή» και θετική στάση του Μπουτάρη για την Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία έφερε και πέρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όμως το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει, δημιούργησε απορίες στους παρισταμένους -τις οποίες ο δήμαρχος Αθηναίων έσπευσε να λύσει από τους Δελφους: «Δε νομίζω ότι κάνεις μετά από 10 χρόνια, στο δικό μας χώρο, βάζει θέμα για αυτήν τη Συμφωνία, πως πρέπει να προχωρήσει και πόσο σημαντική είναι», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του είναι το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα, επιβεβαιώνοντας την θετική του στάση απέναντι στις Πρέσπες.

Η στάση αυτή δεν έμεινε απαρατήρητη από την Αμαλιας. Στην δική του παρέμβαση στους Δελφούς, ο Τσίπρας σχολίασε χαμογελώντας πως «κάθε σύμπνοια και κάθε προσέγγιση είναι καλοδεχούμενη». Αξίζει να σημειωθεί πως οι σύντροφοι του Δούκα στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να σηκώσουν τους τόνους, επεσήμαιναν πως ο δήμαρχος Αθηναίων εξέφραζε την προσωπική του άποψη.

Θύμισε το Καστελλόριζο

Σε κάθε περίπτωση, το παρελθόν περισσότερο μπαίνει ανάμεσά τους, παρά τους ενώνει. Η απόσταση ανάμεσα στην Αμαλίας και τη Χαριλάου Τρικούπη γίνεται πιο εμφανής όταν γίνονται αναφορές στο ιστορικό αφήγημα της κρίσης και τις μνημονιακές ευθύνες. Η εξήγηση της δήλωσης Τσίπρα για το κλείσιμο των τραπεζών με capital controls από τον Ιανουάριο του 2015 (αντί για τον Ιούνιο) περιελάμβανε και το ΠΑΣΟΚ: «Κάποιο νομίζουν πως είμαστε στη χώρα των Λωτοφάγων (…) και δεν θυμόμαστε ότι η κρίση σε αυτή τη χώρα δεν ξεκίνησε στις 25 Γενάρη του 2015. Αλλά σαν σήμερα, 23 Απρίλη του 2010. Πέντε χρόνια πριν μπαίναμε στο ΔΝΤ, ήταν η περίφημη δήλωση στο Καστελόριζο». σχολίασε, δείχνοντας ως αρχή της κρίσης την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και όχι αυτή του Κώστα Καραμανλή: «Και αυτά τα πέντε χρόνια είχαμε εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δισ. ευρώ. Ήταν στα 240 και πήγαν στα 160 δισ. ευρώ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν στην κυβέρνηση, ήταν άλλες κυβερνήσεις, δύο διαδοχικές, που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν κανένα πρόγραμμα, δημιούργησαν τεράστια ανασφάλεια και έλλειμμα εμπιστοσύνης και φύγανε 80 δισ. ευρώ. Και αυτό που χαρακτήρισαν κάποιοι επικίνδυνο, είναι πως είπα ότι δεν έπρεπε να αφήσουμε να φύγουν άλλα 30 δισ.», είπε.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ περιέγραφαν την αναφορά του πρώην Πρωθυπουργού σε αποτυχία των προηγούμενων κυβερνήσεων να ολοκληρώσουν προγράμματα ως μια προσπάθεια «συμψηφισμού» ευθυνών, απαλείφοντας την δική του ευθύνη για την ολική άρνηση του τότε ΣΥΡΙΖΑ να βοηθήσει να ολοκληρωθούν τα προγράμματα.

Η αναφορά θεωρείται μέρος ενός «ψυχροπολεμικού κλίματος» των δύο πλευρών που αναζητούν παρόμοιο εκλογικό ακροατήριο στην κάλπη. Και μια προσπάθεια υπενθύμισης από μεριάς Τσίπρα του μνημονιακού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ.