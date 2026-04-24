Η κινεζική πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών WeChat Pay ανακοίνωσε ότι οι χρήστες της μπορούν τώρα να πραγματοποιούν πληρωμές σε πέντε ασιατικές χώρες (τη Νότια Κορέα, τη Σρι Λάνκα, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη) με το σκανάρισμα τοπικών κωδικών QR.

Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες της πλατφόρμας σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να ψάχνουν για κωδικούς QR της εφαρμογής WeChat, ενώ μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή WeChat Pay για το σκανάρισμα κωδικών πληρωμής που είναι διαθέσιμοι στις τοπικές πλατφόρμες ψηφιακών πληρωμών, όπως κάνουν και οι τοπικοί χρήστες της ίδιας εφαρμογής.

Η ενσωμάτωση του συστήματος ψηφιακών πληρωμών της εφαρμογής WeChat Pay στις τοπικές πλατφόρμες ψηφιακών πληρωμών ακολουθεί πλήρως τη συνολική διαλειτουργικότητα των τοπικών υποδομών των συστημάτων ψηφιακών πληρωμών, ενώ οι τουρίστες που επισκέπτονται τις παραπάνω χώρες δεν χρειάζεται να κατεβάζουν τοπικές εφαρμογές πληρωμών ή ν΄ ανταλλάσσουν ξένο συνάλλαγμα με φυσική παρουσία.